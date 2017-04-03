СК РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт

В СК РФ отметили, что по поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.

"По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Есть погибшие и раненые. В Санкт-Петербург направлена ​​группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого события", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СК РФ также отметили, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

"...следователи изымают все предметы, имеющие значение для следствия, допрашивают свидетелей, сотрудников метрополитена, уточняется количество погибших, пострадавших и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило немедленно приступить к эвакуации и помощи пострадавшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв", - сообщили в СК РФ.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга.