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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68918 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108960 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166938 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122486 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120224 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114426 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105500 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107338 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СК РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт

СК РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как теракт

Киев  •  УНН

 • 11119 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт. Но, как сообщили в пресс-службе СК РФ, следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого события, передает УНН.

В СК РФ отметили, что по поручению Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.

"По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Есть погибшие и раненые. В Санкт-Петербург направлена ​​группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (террористический акт), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого события", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СК РФ также отметили, что на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

"...следователи изымают все предметы, имеющие значение для следствия, допрашивают свидетелей, сотрудников метрополитена, уточняется количество погибших, пострадавших и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило немедленно приступить к эвакуации и помощи пострадавшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв", - сообщили в СК РФ.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

В генпрокуратуре РФ назвали ЧП в метро Санкт-Петербурга терактом.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в метро Санкт-Петербурга.

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