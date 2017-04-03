СК РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як теракт

У СК РФ відзначили, що за дорученням Голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінальну справу за фактом вибуху в метро Санкт-Петербурга прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії.

“За попередніми даними, сьогодні близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро „Технологічний інститут“ і „Сінна площа“ в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Є загиблі і поранені. У Санкт-Петербург направлено групу досвідчених слідчих і криміналістів центрального апарату Слідчого комітету. Незважаючи на те, що кримінальну справу порушено за статтею 205 КК РФ (терористичний акт), слідство має намір перевірити і всі інші можливі версії цієї події”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі СК РФ також відзначили, що на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

“... слідчі вилучають всі предмети, що мають значення для слідства, допитують свідків, співробітників метрополітену, уточнюється кількість загиблих, постраждалих і встановлюються всі обставини події. Отримані під час первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, в вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася. Вибух стався на перегоні між станціями, але машиніст прийняв правильне рішення не зупиняти поїзд, доїхавши до станції, що дозволило негайно приступити до евакуації та допомоги потерпілим. Не виключено, що це допомогло запобігти появі ще більшої кількості жертв”, — повідомили в СК РФ.

Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім’ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.