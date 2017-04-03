СК РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як теракт

ukru
Ексклюзив
09:26 • 20887 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 97271 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 163900 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 157492 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 161564 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 165301 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 228499 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 140782 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 117958 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 137464 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
59 %
753 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 93307 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 91440 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 86870 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 75906 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 60021 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 97190 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 163848 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 159256 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 228472 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 221851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 101176 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 126779 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 152341 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 141580 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 171805 перегляди
Актуальне
СК РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як теракт

СК РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як теракт

Київ • УНН

 • 11130 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Слідчий комітет РФ кваліфікував вибух у метро Санкт-Петербурга як терористичний акт. Проте, як повідомили у прес-службі СК РФ, слідство має намір перевірити і всі інші можливі версії цієї події, передає УНН.

У СК РФ відзначили, що за дорученням Голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінальну справу за фактом вибуху в метро Санкт-Петербурга прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії.

“За попередніми даними, сьогодні близько 14.40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро „Технологічний інститут“ і „Сінна площа“ в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Є загиблі і поранені. У Санкт-Петербург направлено групу досвідчених слідчих і криміналістів центрального апарату Слідчого комітету. Незважаючи на те, що кримінальну справу порушено за статтею 205 КК РФ (терористичний акт), слідство має намір перевірити і всі інші можливі версії цієї події”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі СК РФ також відзначили, що на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група.

“... слідчі вилучають всі предмети, що мають значення для слідства, допитують свідків, співробітників метрополітену, уточнюється кількість загиблих, постраждалих і встановлюються всі обставини події. Отримані під час первинних слідчих дій дані говорять про те, що машиніст поїзда, в вагоні якого стався вибух, грамотно діяв в обстановці, що склалася. Вибух стався на перегоні між станціями, але машиніст прийняв правильне рішення не зупиняти поїзд, доїхавши до станції, що дозволило негайно приступити до евакуації та допомоги потерпілим. Не виключено, що це допомогло запобігти появі ще більшої кількості жертв”, — повідомили в СК РФ.

Нагадаємо, у метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі.

З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.

Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.

У генпрокуратурі РФ назвали НП у метро Санкт-Петербурга терактом.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття сім’ям загиблих і постраждалим в метро Санкт-Петербурга.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини СвітуПодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.27
Bitcoin
$85,212.80
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,113.60
Ethereum
$1,907.27