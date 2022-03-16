Ситуация в Рубежном: ежедневно вывозим в среднем 500 человек - Сергей Гайдай

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"Де-юре железнодорожная станция есть, де-факто ее уже нет, даже колеи. Даже без гуманитарного конвоя, мы вывозим людей и областная администрация подключается и железнодорожники подключаются, каждый из голов ЦВА все подключаются, нам очень помогает патрульная полиция, ГСЧС. Мы ежедневно вывозим в среднем 500 человек " - сообщил глава Луганской ОГА.

Напомним

Эвакуация из Мариуполя: в Запорожье автомобилями прибыли более 4 тысяч человек.