Ситуация в Рубежном: ежедневно вывозим в среднем 500 человек - Сергей Гайдай
Киев • УНН
Киев. 17 Марта. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время телемарафона сообщил, что из Рубежного ежедневно в среднем вывозят 500 людей из города. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Де-юре железнодорожная станция есть, де-факто ее уже нет, даже колеи. Даже без гуманитарного конвоя, мы вывозим людей и областная администрация подключается и железнодорожники подключаются, каждый из голов ЦВА все подключаются, нам очень помогает патрульная полиция, ГСЧС. Мы ежедневно вывозим в среднем 500 человек " - сообщил глава Луганской ОГА.
Напомним
Эвакуация из Мариуполя: в Запорожье автомобилями прибыли более 4 тысяч человек.