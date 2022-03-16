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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Ситуація в Рубіжному: щодня вивозимо в середньому 500 людей - Сергій Гайдай

Ситуація в Рубіжному: щодня вивозимо в середньому 500 людей - Сергій Гайдай

Київ • УНН

 • 84843 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону повідомив, що з Рубіжного щодня в середньому вивозять 500 людей з міста. Про це інформує УНН.

Цитата

"Де-юре залізнична станція є, де-факто її вже немає, навіть колії. Навіть без гуманітарного конвою, ми вивозимо людей і обласна адміністрація підключається і залізничники підключаються, кожен з голів ЦВА всі підключаються, нам дуже допомагає патрульна поліція, ДСНС. Ми щодня вивозимо в середньому 500 людей" - помідомив очільник Луганської ОВА.

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