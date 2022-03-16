Ситуація в Рубіжному: щодня вивозимо в середньому 500 людей - Сергій Гайдай

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"Де-юре залізнична станція є, де-факто її вже немає, навіть колії. Навіть без гуманітарного конвою, ми вивозимо людей і обласна адміністрація підключається і залізничники підключаються, кожен з голів ЦВА всі підключаються, нам дуже допомагає патрульна поліція, ДСНС. Ми щодня вивозимо в середньому 500 людей" - помідомив очільник Луганської ОВА.

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