Ситуація в Рубіжному: щодня вивозимо в середньому 500 людей - Сергій Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай під час телемарафону повідомив, що з Рубіжного щодня в середньому вивозять 500 людей з міста. Про це інформує УНН.
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"Де-юре залізнична станція є, де-факто її вже немає, навіть колії. Навіть без гуманітарного конвою, ми вивозимо людей і обласна адміністрація підключається і залізничники підключаються, кожен з голів ЦВА всі підключаються, нам дуже допомагає патрульна поліція, ДСНС. Ми щодня вивозимо в середньому 500 людей" - помідомив очільник Луганської ОВА.
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