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Ситуация в ООС: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

Ситуация в ООС: боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. С начала этих суток незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку, опубликованную пресс-центром штаба ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил, а именно вблизи Старогнатовки из направления Новоласпы - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Водяного из направления Пикуз - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Новотроицкого из направления Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил, а именно в районе Крымского из направлению Сокольников - из стрелкового оружия.

Напомним, вчера, в результате вражеских обстрелов, во время выполнения боевого задания, погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины - младший лейтенант Роман Романенко.

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