Ситуація в ООС: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з ручного протитанкового гранатомета, неподалік Водяного з напрямку Пікуз – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, в районі Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме в районі Кримського з напрямку Сокільників – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, вчора, внаслідок ворожих обстрілів, під час виконання бойового завдання, загинув військовослужбовець Національної гвардії України – молодший лейтенант Роман Романенко.