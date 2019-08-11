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Ситуація в ООС: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. З початку цієї доби незаконні збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення, опубліковане пресцентром штабу ООС.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Старогнатівки з напрямку Новоласпи – з ручного протитанкового гранатомета, неподалік Водяного з напрямку Пікуз – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї, в районі Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з великокаліберного кулемета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме в районі Кримського з напрямку Сокільників – зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, вчора, внаслідок ворожих обстрілів, під час виконання бойового завдання, загинув військовослужбовець Національної гвардії України – молодший лейтенант Роман Романенко.

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