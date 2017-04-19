Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов

"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 8 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении, по защитниках Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - с автоматических гранатометов. По защитникам Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

На донецком направлении, позиции рядом с населенным пунктом Луганское враг обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, боевики применяют запрещеное вооружение возле жилых секторов на Донбассе.