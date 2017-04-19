Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32993 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100109 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151376 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115276 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111785 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103752 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106899 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103426 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152340 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов

Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов

Киев  •  УНН

 • 9795 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. С начала суток ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, было зафиксировано 8 обстрелов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 8 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Так, на приморском направлении, по защитниках Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - с автоматических гранатометов. По защитникам Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.

На донецком направлении, позиции рядом с населенным пунктом Луганское враг обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Как сообщал УНН, боевики применяют запрещеное вооружение возле жилых секторов на Донбассе.

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