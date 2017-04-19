Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, зафиксировано 8 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. С начала суток ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась, было зафиксировано 8 обстрелов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация в районе проведения АТО стабилизировалась. С начала суток подразделения российско-оккупационных войск 8 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Так, на приморском направлении, по защитниках Красногоровки враг открывал огонь из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев вблизи Водяного обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Павлополя - с автоматических гранатометов. По защитникам Широкино противник вел огонь из вооружения БМП и стрелкового оружия.
На донецком направлении, позиции рядом с населенным пунктом Луганское враг обстреливал из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Несмотря на вооруженные провокации подразделений российско-оккупационных войск, украинские защитники строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.
Как сообщал УНН, боевики применяют запрещеное вооружение возле жилых секторов на Донбассе.