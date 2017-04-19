Ситуація у районі проведення АТО стабілізувалась, зафіксовано 8 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. З початку доби ситуація у районі проведення АТО стабілізувалась, було зафіксовано 8 обстрілів, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Ситуація у районі проведення АТО стабілізувалась. З початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 8 разів обстріляли позиції Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Так, на приморському напрямку, по захисниках Красногорівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців поблизу Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поруч Павлополя — з автоматичних гранатометів. По оборонцях Широкиного противник вів вогонь з озброєння БМП та стрілецької зброї.
На донецькому напрямку, позиції поруч населеного пункту Луганське ворог обстрілював з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувались режиму “Тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, бойовики застосовують заборонене озброєння біля житлових секторів на Донбасі.