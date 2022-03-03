Ситуация в Киеве спокойная, ремонтируют разбитую врагом теплотрассу возле вокзала - КГГА

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"В Киеве спокойно. Инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах", - сообщает КГГА.

Детали

Как указано, ночные взрывы - работа сил ПВО по ракетам противника. "Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, - это были срабатывания по ракетам противника", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет. Утром аварийные бригады ремонтируют то, что было повреждено", - добавили в КГГА.

В Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты. Это касается и частного, и общественного транспорта.

С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где возможно обеспечить перевозку.

" Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренных служба, а также военной технике и транспорту. Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости!"- Указали в КГГА.