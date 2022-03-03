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Ситуация в Киеве спокойная, ремонтируют разбитую врагом теплотрассу возле вокзала - КГГА

Киев • УНН

 • 48790 просмотра

Киев. 3 Марта. УНН.На утро ситуация в Киеве спокойная, ремонтируют разбитую врагом теплотрассу, инфраструктура работает штатно. Транспорт работает, для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты, сообщили в КГГА, пишетУНН.

Цитата

"В Киеве спокойно. Инфраструктура работает в штатном режиме: тепло, вода, электричество, связь есть во всех районах", - сообщает КГГА.

Детали

Как указано, ночные взрывы - работа сил ПВО по ракетам противника. "Ночью работали силы ПВО. И взрывы, которые были слышны, - это были срабатывания по ракетам противника", - рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Вчера обломки ракеты повредили теплотрассу в районе железнодорожного вокзала. Угрозы теплоснабжению нет. Утром аварийные бригады ремонтируют то, что было повреждено", - добавили в КГГА.

В Киеве для сообщения между левым и правым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты. Это касается и частного, и общественного транспорта.

С 08:00 до 19:00 наземный транспорт и метрополитен работает в сокращенном составе и только по тем маршрутам, где возможно обеспечить перевозку.

" Водителям строго запрещено передвигаться по полосе общественного транспорта. Она нужна автомобилям экстренных служба, а также военной технике и транспорту. Городские власти призывают не выезжать в город без необходимости!"- Указали в КГГА.

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