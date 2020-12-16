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Ситуация в Карабахе: СМИ сообщили, что российские миротворцы находятся в окружении, Москва - отрицает

Киев • УНН

 • 10566 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Информация об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе какой-либо из сторон не соответствует действительности. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Ситуация в Карабахе: СМИ сообщили, что российские миротворцы находятся в окружении, Москва - отрицает

“Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил какой-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности”, — отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. “Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения”, — подчеркнули в ведомстве.

“Штаб российского миротворческого контингента осуществляет непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи для обеспечения выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов”, — добавили в Минобороны России.

Ранее радио “Азатутюн” (армянская редакция “Радио Свобода”) сообщило о заявлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что российские миротворцы находятся в окружении азербайджанских войск на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

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