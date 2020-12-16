Ситуація у Карабасі: ЗМІ повідомили, що російськи миротворці перебувають в оточенні, Москва - заперечує
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Інформація про оточення російських миротворців в Нагірному Карабасі будь-якою зі сторін не відповідає дійсності. Про це повідомили журналістам в Міноборони Росії, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Інформація про нібито оточення підрозділів російських миротворчих сил якийсь із сторін в Нагірному Карабасі не відповідають дійсності”, — зазначили у військовому відомстві.
Як уточнили в Міноборони, підрозділи російських миротворчих сил в Нагірному Карабасі виконують завдання в штатному режимі як на спостережних постах, так і в ході моніторингу за дотриманням режиму припинення вогню. “Режим припинення вогню дотримується по всій лінії зіткнення”, — підкреслили у відомстві.
“Штаб російського миротворчого контингенту здійснює безперервну взаємодію з генеральними штабами збройних сил Азербайджану і Вірменії по прямих каналах зв’язку для забезпечення виконання миротворчих завдань і запобігання можливим інцидентам”, — додали в Міноборони Росії.
Раніше радіо “Азатутюн” (вірменська редакція “Радіо Свобода”) повідомило про заяву прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, що російські миротворці перебувають в оточенні азербайджанських військ на ділянці сіл Хін Тагер і Хцаберд Гадрутського району.