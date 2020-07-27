Ситуация в Карабахе: Путин и Эрдоган обсудили отношения Баку и Еревана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию в районе армяно-азербайджанской границы и подчеркнули безальтернативность дипломатического урегулирования конфликта. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля. Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны, отмечает УНН.
“Проведен обмен мнениями о положении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе армяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Путин подчеркнул важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряженности. С обеих сторон высказана заинтересованность в разрешении конфликтной ситуации исключительно мирными средствами, путем переговоров”, — говорится в сообщении.
Лидеры выразили готовность координировать усилия для стабилизации обстановки в регионе. Путин и Эрдоган также отметили “безальтернативность политико-дипломатического урегулирования нагорнокарабахского конфликта на основе принципов международного права в интересах народов Армении и Азербайджана”, добавили в пресс-службе.
Там сообщили, что президенты во время разговора затронули и некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня. “В частности, дана положительная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что позволило принять решение по частичному возобновлению с 1 августа регулярного авиасообщения между рядом российских и турецких городов”, — проинформировали в Кремле. Также Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим праздником Курбан-байрам.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. Оба государства сообщали о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по оценкам обеих сторон, относительно спокойная, но сообщения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступают практически ежедневно.