Ситуация в Карабахе: опубликован отчет о военных преступлениях Армении и Азербайджана

К такому выводу эксперты организации пришли после анализа видеозаписей из зоны конфликта. На некоторых из них были зафиксированы случаи обезглавливания пленных и осквернения трупов солдат противника. Всего в распоряжении правозащитников оказалось 22 видеозаписи с различными инцидентами.

“Во время недавних боев в Нагорном Карабахе военные с обеих сторон вели себя чудовищным образом, демонстрируя полное пренебрежение правилами ведения войны”, — заявил директор по исследованиям Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

“Безнравственность и бесчеловечность, запечатленные на этих записях, демонстрируют очевидное намерение причинить высший вред и унизить жертвы, что является явным нарушением международного гуманитарного права”, — добавил он.

Кривошеев призвал власти Азербайджана и Армении “немедленно провести независимое, беспристрастное расследование и установить всех ответственных в этих преступлениях”. Правозащитник считает, что к ответственности должны бить привлечены как виновные в этих преступлениях, так и командиры, которые отдавали приказы или потворствовали этим преступлениям.

В отчете AI говорится, что подлинность видеозаписей была подтверждена экспертизой.

Кроме трех роликов с обезглавливанием, в распоряжение AI попали одиннадцать видеозаписей с нарушениями со стороны армянских сил и еще семь — со стороны азербайджанских. На кадрах зафиксированы издевательства над пленными и трупами убитых солдат.

В Amnesty напомнили о положениях Третьей Женевской конвенции, которая гласит, что “с военнопленными следует всегда обращаться гуманно”. Ни один военнопленный не может подвергаться физическим увечьям, “военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы”. Применение к ним репрессалий воспрещается.

Правозащитники напомнили, что умышленное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, а также посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное или унижающее достоинство обращение и осквернение тел умерших, являются военными преступлениями.

Справка: конфликт в Нагорном Карабахе обострился и перешел в фазу боевых действий 27 сентября. В ночь с 9 на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении боевых действий. Оно предусматривает, что стороны остаются на позициях, занятых ими к 9 ноября. Под контроль Азербайджана перешли семь районов буферной зоны вокруг Нагорного Карабаха, которые ранее контролировала Армения, а также часть непосредственно Нагорного Карабаха, включая город Шуша.

Для поддержания перемирия в Нагорный Карабах были введены силы российских миротворцев.