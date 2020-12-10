Ситуація у Карабасі: опублікований звіт про військові злочини Вірменії та Азербайджану

До такого висновку експерти організації прийшли після аналізу відеозаписів із зони конфлікту. На деяких з них були зафіксовані випадки обезголовлювання полонених і осквернення трупів солдатів противника. Всього в розпорядженні правозахисників виявилося 22 відеозаписи з різними інцидентами.

“Під час недавніх боїв в Нагірному Карабасі військові з обох сторін вели себе жахливим чином, демонструючи повну зневагу до правил ведення війни”, — заявив директор з досліджень Amnesty International в Східній Європі і Центральній Азії Денис Кривошеєв.

“Аморальність і нелюдяність, зафіксовані на цих записах, демонструють очевидний намір завдати найбільшу шкоду і принизити жертви, що є явним порушенням міжнародного гуманітарного права”, — додав він.

Кривошеєв закликав владу Азербайджану і Вірменії “негайно провести незалежне, неупереджене розслідування і встановити всіх відповідальних в цих злочинах”. Правозахисник вважає, що до відповідальності повинні бити залучені як винні в цих злочинах, так і командири, які віддавали накази або потурали цих злочинів.

У звіті AI йдеться, що справжність відеозаписів була підтверджена експертизою.

Крім трьох роликів з обезголовлюванням, в розпорядження AI потрапили одинадцять відеозаписів з порушеннями з боку вірменських сил і ще сім — з боку азербайджанських. На кадрах зафіксовано знущання над полоненими і трупами убитих солдатів.

В Amnesty нагадали про положення Третьої Женевської конвенції, яка говорить, що “з військовополоненими слід завжди поводитися гуманно”. Жоден військовополонений не може зазнавати фізичних каліцтв, “військовополонені так само повинні завжди користуватися захистом, особливо від всяких актів насильства або залякування, від образ і цікавості натовпу”. Застосування до них репрессалій забороняється.

Правозахисники нагадали, що умисне вбивство, катування або нелюдське поводження, а також посягання на людську гідність, зокрема образливе або принижуюче гідність поводження і осквернення тіл померлих, є військовими злочинами.

Довідка: конфлікт в Нагірному Карабаху загострився і перейшов у фазу бойових дій 27 вересня. В ніч з 9 на 10 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення бойових дій. Вона передбачає, що сторони залишаються на позиціях, зайнятих ними до 9 листопада. Під контроль Азербайджану перейшли сім районів буферної зони навколо Нагірного Карабаху, які раніше контролювала Вірменія, а також частина безпосередньо Нагірного Карабаху, включаючи місто Шуша.

Для підтримки перемир’я в Нагорний Карабах були введені сили російських миротворців.