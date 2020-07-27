Ситуация в Карабахе: Азербайджан отреагировал на сообщение о продаже Иорданией оружия Армении

“Ответ будет подготовлен после ее изучения в соответствии с дипломатической практикой и для поддержания хороших отношений сотрудничества между Амманом и Баку”, — сказал собеседник агентства, не пожелав раскрывать другие подробности.

Комментируя конфликт между Арменией и Азербайджаном, дипломат подчеркнул, что “Иордания поддерживает усилия по урегулированию в рамках международных резолюций и Устава ООН, выступая за достижение устраивающего все стороны решения путем переговоров, а не войны”.

На прошлой неделе азербайджанский информационно-аналитический портал haqqin.az опубликовал материал, в котором говорилось о поставках из Иордании в Армению вооружения, в частности ручного гранатометного комплекса РПГ-32. Как проинформировала ранее пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, в связи с этими сообщениями посол Иордании был вызван в понедельник в МИД.

“27 июля посол Иордании в Азербайджане Сами Абдалла Гошех был вызван в МИД Азербайджана, где с ним встретился замминистра Араз Азимов. На встрече был обсужден в том числе вопрос продажи этой страной оружия Армении. Азимов довел до внимания посла, что сообщения о продаже иорданской стороной оружия Армении с недовольством встречены широкой общественностью в Азербайджане”, — отметили в пресс-службе. В свою очередь, как следует из информации МИД Азербайджана, посол заявил, что, учитывая стратегический характер отношений между двумя государствами, “приложит все усилия для устранения беспокойства” азербайджанской стороны.