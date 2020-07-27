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Ситуація у Карабасі: Азербайджан відреагував на повідомлення про продаж Йорданією зброї Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Йорданія дасть відповідь на надану послу королівства в МЗС Азербайджану в понеділок інформацію після її вивчення. Про це заявило російському федеральному агентству ТАСС йорданське дипломатичне джерело, пише УНН.

“Відповідь буде підготовлена після її вивчення згідно з дипломатичною практикою і для підтримки хороших відносин співпраці між Амманом і Баку”, — сказав співрозмовник агентства, не бажаючи розкривати інші подробиці.

Коментуючи конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, дипломат підкреслив, що “Йорданія підтримує зусилля по врегулюванню в рамках міжнародних резолюцій і Статуту ООН, виступаючи за досягнення, яке влаштовує всі сторони рішення шляхом переговорів, а не війни”.

Минулого тижня азербайджанський інформаційно-аналітичний портал haqqin.az опублікував матеріал, в якому йшлося про постачання з Йорданії в Вірменію озброєння, зокрема ручного гранатометного комплексу РПГ-32. Як поінформувала раніше пресслужба азербайджанського зовнішньополітичного відомства, в зв’язку з цими повідомленнями посол Йорданії був викликаний в понеділок у МЗС.

“27 липня посол Йорданії в Азербайджані Самі Абдалла Гошех був викликаний в МЗС Азербайджану, де з ним зустрівся заступник міністра Араз Азімов. На зустрічі було обговорено в тому числі питання продажу цієї країною зброї Вірменії. Азімов довів до уваги посла, що повідомлення про продаж йорданською стороною зброї Вірменії з невдоволенням зустрінуті широким загалом в Азербайджані”, — відзначили у пресслужбі. У свою чергу, як випливає з інформації МЗС Азербайджану, посол заявив, що, з огляду на стратегічний характер відносин між двома державами, “докладе всіх зусиль для усунення занепокоєння” азербайджанської сторони.

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