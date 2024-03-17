Ситуация стабильно напряженная, оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно - пресс-офицер 47 ОМБр

В зоне ответственности 47-й отдельной механизированной бригады ситуация стабильно напряженная, оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно, используя для атак свою технику, которую они начали применять на переднем крае.

Об этом в эфире телемарафона рассказала пресофицер 47 ОМБр Анастасия Блищик, передает УНН.

Детали

Главный удар россияне направляют именно на зону ответственности 47 ОМБр. Ситуация здесь стабильно напряженная. Оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно. Начали они выезжать на передний край техникой. До этого они использовали свою технику для подвоза личного состава, а также подвоза БК, но в последнее время они начали выезжать на передний край. Однако все эти боевые машины остаются на поле боя либо подбитыми, либо уничтоженными - сказала Блищик.

Она отметила, что технику удается уничтожать с помощью FPV-дронов, а также с помощью Bradley, пехоты, артиллерии.

Ситуация действительно тяжелая, однако 47 бригада работает. Делаем все возможное, чтобы удержать оккупантов на этом направлении. Россияне постоянно меняют тактику. Был момент, когда они шли малыми группами, прощупывая наши огневые позиции. Однако, впоследствии они начали использовать большие группы и бронетехникой выезжать на передний край. Мы ликвидируем оккупантов, не даем им прорваться и наносим беспрецедентное количество потерь - добавила Блищик.

Также пресс-офицер отметила, что россия быстро пополняет потери необученным личным составом.

Была ситуация, когда бойцы 47 бригады разгромили штурмовую группу и у тех ликвидированных оккупантов нашли документы, где было написано, что мобилизованы они были 5 марта 2024 года. То есть им посчастливилось прожить на нашей украинской земле 8 дней - резюмировала Блищик.

Напомним,

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские пограничники уничтожили технику оккупантов: на металлолом превращены внедорожник и уаз российских захватчиков