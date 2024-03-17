Украинские пограничники уничтожили технику оккупантов: на металлолом превращены внедорожник и уаз российских захватчиков

На Харьковском направлении обезврежена техника российской армии, указывается об уничтожении внедорожника и уаз "буханки". Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы Украины.

Превратили в металлолом внедорожник и уаз "буханку" оккупантов: работа пограничников-аэроразведчиков бригады Гвардии наступления "Стальной Граница" на Харьковском направлении - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины продемонстрировали видео эффективной работы украинских защитников.

Напомним,

Пилоты Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины успешно поразили вражеский центр управления, расположенный на корабле, о чем свидетельствуют кадры, обнародованные командующим Воздушных Сил Николаем Олещуком.

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