Поселок Горьковский Белгородской области находится под контролем российских освободительных сил. Об этом заявили в Легионе "Свобода России", передает УНН.

Детали

Поселок Горьковский Белгородской области - под контролем российских освободительных сил. Отличная совместная работа российских освободительных сил с Ичкерийскими добровольцами - говорится в сообщении.

В Легионе специально для путинских пропагандистов пошутили, что "по приказу кураторов Запада, на деньги их налогоплательщиков, построили село в Чернобыле, которое очень похоже на поселок Горьковский Белгородской области.

Напомним,

Легион "Свобода России", Русский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон обнародовали совместное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину - назвали незаконные выборы "фарсом" и призвали разрешить эвакуацию людей из Белгородской и Курской областей, которые стали "зоной активных боевых действий".