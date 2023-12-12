Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании
Киев • УНН
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании
Сегодня утром украинцы столкнулись с отсутствием доступа к сети одного из крупнейших операторов мобильной связи в Украине - компании "Киевстар". Как стало известно УНН, в компании проводятся следственные действия.
Детали
Осведомленный источник сообщил, что в центральный офис компании зашли представители правоохранительных органов. Сейчас продолжаются следственные действия, в частности, проводятся обыски и изъятие документов.
Собеседник не уточнил, в рамках какого именно уголовного производства проводятся следственные действия.
УНН сейчас пытается получить официальный комментарий у представителей правоохранительных органов, а также компании.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что проблемы с доступом к мобильной связи и интернету возникли из-за технического сбоя в сети.
В то же время, некоторые СМИ сообщают, что мобильный оператор лег через кибератаку.
Украинским "Киевстаром" владеет нидерландская компания VEON, которая вместе с тем владеет и "Вымпел-коммуникациями", обслуживающими "Спецсвязь" вооруженных сил рф. Кроме того, у этой компании есть российские бенефициары, один из которых Михаил Фридман. СМИ заявляют, что, несмотря на выход из совета директоров VEON, он остается среди конечных бенефициаров.
В Украине неоднократно поднимался вопрос о национализации компании.
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании.
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