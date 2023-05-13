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Ситуация развивается динамично: ВСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмута

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично. Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Анна Маляр, ВСУ постепенно продвигаются по двум направлениям в пригороде Бахмут, передает УНН.

Цитата

"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен", - сообщила Маляр.

Добавим

Зато в самом городе ситуация сложнее, добавила заместитель главы Минобороны.

"Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", - резюмировала Маляр.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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