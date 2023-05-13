Ситуація розвивається динамічно: ЗСУ поступово просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. Про це повідомила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, ЗСУ поступово просуваються по двох напрямках у передмісті Бахмут, передає УНН.
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"По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії. Наші знищують ворога та вже чимало взяли у полон", - повідомила Маляр.
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Натомість в самому місті ситуація складніша, додала заступниця глави Міноборони.
"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - резюмувала Маляр.
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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.