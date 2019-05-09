Ситуация по всей Украине пока спокойная - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В настоящее время ситуация в Украине спокойная, правоохранители продолжат нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк журналистам в Киеве во время мероприятий 9 мая, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время ситуация в стране спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Мы продолжим нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая", - сказал он.
Шкиряк отметил также высокую эффективность и демонстрацию высокого уровня безопасности, которые обеспечили подразделения МВД и руководство министра во время проведения очередного массового мероприятия.
Как сообщал УНН, в столице во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики.