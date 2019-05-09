Ситуация по всей Украине пока спокойная - МВД

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7 марта, 06:35 • 112724 просмотра

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6 марта, 19:19 • 138523 просмотра

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В настоящее время ситуация в Украине спокойная, правоохранители продолжат нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая. Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Шкиряк журналистам в Киеве во время мероприятий 9 мая, передает корреспондент УНН.

"В настоящее время ситуация в стране спокойная и находится под полным контролем правоохранительных органов. Мы продолжим нести службу в усиленном режиме до окончания всех мероприятий 9 мая", - сказал он.

Шкиряк отметил также высокую эффективность и демонстрацию высокого уровня безопасности, которые обеспечили подразделения МВД и руководство министра во время проведения очередного массового мероприятия.

Как сообщал УНН, в столице во время мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, три человека были доставлены в районное управление полиции из-за использования запрещенной символики.

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