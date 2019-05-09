Ситуація по всій Україні наразі спокійна - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. На даний час ситуація в Україні є спокійною, правоохоронці продовжать нести службу в посиленому режимі до закінчення усіх заходів 9 травня. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк журналістам у Києві під час заходів 9 травня, передає кореспондент УНН.
"На даний час ситуація в країні є спокійною і перебуває під повним контролем правоохоронних органів. Ми продовжимо нести службу в посиленому режимі до закінчення усіх заходів 9 травня", - сказав він.
Шкіряк відзначив також високу ефективність і демонстрацію найвищого рівня безпеки, які забезпечили підрозділи МВС і керівництво міністра під час проведення чергового масового заходу.
Як повідомляв УНН, у столиці під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трьох людей було доставлено до районного управління поліції через використання забороненої символіки.