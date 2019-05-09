Ситуація по всій Україні наразі спокійна - МВС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. На даний час ситуація в Україні є спокійною, правоохоронці продовжать нести службу в посиленому режимі до закінчення усіх заходів 9 травня. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк журналістам у Києві під час заходів 9 травня, передає кореспондент УНН.

"На даний час ситуація в країні є спокійною і перебуває під повним контролем правоохоронних органів. Ми продовжимо нести службу в посиленому режимі до закінчення усіх заходів 9 травня", - сказав він. 

Шкіряк відзначив також високу ефективність і демонстрацію найвищого рівня безпеки, які забезпечили підрозділи МВС і керівництво міністра під час проведення чергового масового заходу.

Як повідомляв УНН, у столиці під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, трьох людей було доставлено до районного управління поліції через використання забороненої символіки.

Українські Національні Новини

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