Несмотря на пожар на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог", который произошел 23 июня, результаты мониторинга за состоянием окружающей среды в городе свидетельствуют о нормализации ситуации. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Криворожского отделения ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней".

детали

По состоянию на утро 24.06.2024 г. уровни внешнего гамма-излучения составляют: по г. Кривой Рог-0,10-0,12 мкЗв/ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории города (до 0,20 мкЗв / ч) - говорится в сообщении.

Отдельно специалисты отмечают, что питьевая вода по физико-химическим и микробиологическим показателям в городе является безопасной для потребления населением.

Дополнение

Следует заметить, что еще вчера, 23 июня, в воздухе наблюдались незначительные превышения предельно допустимых концентраций диоксида азота (0,22 мг/ м3, (при норме 0,2 мг/ м3), аммиака (0,26мг/м3, при норме 0,2 мг/м3), сероводорода (0,0085 мг/м3, (при норме 0,008 мг/м3).

Напомним

В воскресенье, 23 июня из-за отключения электроснабжения на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" возникла внештатная ситуация, из-за чего над Криворожским районом разошелся дым.