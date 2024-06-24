Ситуація нормалізувалась: у Кривому Розі перевірили повітря й воду після пожежі на коксохімі
Київ • УНН
Екологічна ситуація в Кривому Розі нормалізувалася після пожежі на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг". Фахівці запевняють, що рівень радіації та концентрація шкідливих речовин у повітрі в межах норми, а питна вода - безпечна для населення.
Попри пожежу на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг", яка сталась 23 червня, результати моніторингу за станом навколишнього середовища у місті свідчать про нормалізацію ситуації. Про це пише УНН з посиланням на заяву криворізького відділення ДУ "Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб".
Деталі
Станом на ранок 24.06.2024 р. рівні зовнішнього гамма-випромінювання складають: по м. Кривий Ріг – 0,10-0,12 мкЗв/год, що не перевищує значень природного радіаційного фону, характерного для території міста (до 0,20 мкЗв/год)
Окремо фахівці наголошують, що питна вода за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками у місті є безпечною для споживання населенням.
Доповнення
Слід зауважити, що ще вчора, 23 червня, у повітрі спостерігалися незначні перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту (0,22 мг/ м3, (при нормі 0,2 мг/ м3), аміаку (0, 26мг/м3, при нормі 0,2 мг/м3), сірководню (0, 0085 мг/м3, (при нормі 0,008 мг/м3).
Нагадаємо
У неділю, 23 червня через відключення електропостачання на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" виникла позаштатна ситуація, через що над Криворізьким районом розійшовся дим.