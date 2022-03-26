Ситуация вокруг Киева имеет положительную динамику - Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Ситуация вокруг Киева имеет положительную динамику. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире всеукраинского телемарафона, передает УНН.
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Глава МВД заявил, что вокруг Киева сейчас наблюдается положительная динамика оперативной обстановки.
"Я могу лишь прокомментировать положительную динамику вокруг Киева сейчас, и жду вместе со всеми жителями столицы, с другими городами, победы на этом участке", - сказал Денис Монастырский.
Министр подчеркнул, что страна не только держится, но и во многих местах переходит в контратаки.