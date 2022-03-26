Ситуація навколо Києва має позитивну динаміку - Монастирський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ситуація навколо Києва має позитивну динаміку. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у ефірі всеукраїнського телемарафону, передає УНН.
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Очільник МВС заявив, що навколо Києва наразі спостерігається позитивна динаміка оперативної ситуації.
"Я можу лише прокоментувати позитивну динаміку навколо Києва наразі, і чекаю разом з усіма жителями столиці, з іншими містами, перемоги на цій ділянці", - сказав Денис Монастирський.
Міністр наголосив, що країна не лише тримається, а й у багатьох місцях переходить до контратаки.