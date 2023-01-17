Ситуация на Запорожской АЭС ухудшается - Галущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается. Об этом на совместном брифинге с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси на Южноукраинской атомной станции заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.
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По словам Галущенко на ЗАЭС, происходит постоянное давление на людей, поскольку российские оккупанты не получили ожидаемые результаты относительно подписанных контрактов. Также ситуация ухудшается и с технической точки зрения.
Он подчеркнул, что сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны.
“Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы хотя бы несколько блоков работало, они доводили эту позицию к россиянам”, — добавил Галущенко.
По его словам, Украина вернет ЗАЭС, это вопрос времени и нет других ожиданий. Но ключевое — в каком состоянии Украина получит ЗАЭС обратно.
“И здесь очень важна миссия МАГАТЭ, которая должна там смотреть и с точки зрения происходящего, и с точки зрения нашей станции , нашего оборудования”, — отметил Галущенко.
Отвечая на вопрос о количестве людей на ЗАЭС, министр сказал, что там сегодня находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске на станцию.
“Сам допуск — там где-то 2,5-3 тысячи, до оккупации было 11 тысяч”, — сказал Галущенко.
Напомним
Рашисты, которые уже 11 месяцев находятся на захваченной ими Запорожской АЭС, наконец доправились и “доспасались” до того, что теперь срочно ищут персонал по объявлениям.