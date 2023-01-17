Ситуация на Запорожской АЭС ухудшается - Галущенко

Детили

По словам Галущенко на ЗАЭС, происходит постоянное давление на людей, поскольку российские оккупанты не получили ожидаемые результаты относительно подписанных контрактов. Также ситуация ухудшается и с технической точки зрения.

Он подчеркнул, что сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны.

“Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы хотя бы несколько блоков работало, они доводили эту позицию к россиянам”, — добавил Галущенко.

По его словам, Украина вернет ЗАЭС, это вопрос времени и нет других ожиданий. Но ключевое — в каком состоянии Украина получит ЗАЭС обратно.

“И здесь очень важна миссия МАГАТЭ, которая должна там смотреть и с точки зрения происходящего, и с точки зрения нашей станции , нашего оборудования”, — отметил Галущенко.

Отвечая на вопрос о количестве людей на ЗАЭС, министр сказал, что там сегодня находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске на станцию.

“Сам допуск — там где-то 2,5-3 тысячи, до оккупации было 11 тысяч”, — сказал Галущенко.

Напомним

Рашисты, которые уже 11 месяцев находятся на захваченной ими Запорожской АЭС, наконец доправились и “доспасались” до того, что теперь срочно ищут персонал по объявлениям.