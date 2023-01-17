Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується - Галущенко

Деталі

За словами Галущенка на ЗАЕС, відбувається постійний тиск на людей, оскільки російські окупанти не отримали очікуваних результатів щодо підписаних контрактів. Також ситуація погіршується і з технічної точки зору.

Він наголосив, що зараз станція не працює, лиш отримує енергію з української сторони.

“Ситуація складна, і це відмічають експерти з МАГАТЕ. Є позиція про те, що треба, щоб хоча б кілька блоків працювало, вони доводили цю позицію до росіян”, — додав Галущенко.

За його словами, Україна поверне ЗАЕС, це питання часу і в немає інших очікувань. Але ключове — в якому стані Україна отримає ЗАЕС назад.

“І тут дуже важлива місія МАГАТЕ, яка має там дивитися і з точки зору того, що відбувається, і з точки зору нашої станції, нашого устаткування”, — зазначив Галущенко.

Відповідаючи на запитання про кількість людей на ЗАЕС, міністр сказав, що там сьогодні перебувають біля 6 тисяч людей, але вони обмежені в допуску на станцію.

“Сам допуск — там десь 2,5-3 тисячі, до окупації було 11 тисяч”, — сказав Галущенко.

Нагадаємо

Рашисти, які вже 11 місяців перебувають на захопленій ними Запорізькій АЕС, врешті докерувалися і “дорятувалися” до того, що тепер терміново шукають персонал за оголошеннями.