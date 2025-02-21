Ситуация на Покровском направлении напряженная, но рф сталкивается с контратаками

На Покровском направлении ситуация напряженная. Однако враг сталкивается с контратаками украинских военных. Об этом сообщил представитель ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Общая ситуация напряженная, особенно Покровское направление, Купянское направление. На ряде направлений враг использует то, что подмерзла земля, вода для того, чтобы перебрасывать собственные силы там, где раньше это составляло определенные проблемы, - сказал Трегубов.

Но по его словам, в целом украинские войска дают эффективный отпор, в том числе на тех направлениях, которые противник считает для себя приоритетными.

В частности на Покровском направлении, где он в последнее время концентрирует все свои силы и усилия, но тем не менее сталкивается в том числе с контратаками украинских войск и имеет определенные не успехи, - заявил Трегубов.

На вопрос, на сколько активно происходит перегруппировка россиян в районе Покровска, Трегубов ответил: «Довольно активно, но очевидно, что это связано с тем, что им не удается достичь первоначальных целей, не удается пройти и эффективно отрезать украинское снабжение города с запада. Поэтому реагируя на это они вынуждены перестраивать собственные силы, перебрасывать дополнительные подразделения и организовывать новые наступления на небольшом участке, на небольшом направлении к западу от самого города».

Дополнение

17 февраля Трегубов сообщал, что на Покровском направлении идут очень активные бои, но в последнее время россияне там получают больше проблем, чем они на то надеялись.



14 февраля Президент Владимир Зеленский заявлял, что на Покровском направлении у Сил обороны в последние дни ситуация лучше.