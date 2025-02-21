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Ситуація на Покровському напрямку напружена, але рф стикається з контратаками

Ситуація на Покровському напрямку напружена, але рф стикається з контратаками

Київ • УНН

 • 21393 перегляди

На Покровському напрямку ситуація напружена, але ЗСУ дають ефективну відсіч та здійснюють контратаки. Ворог активно перегруповує сили через неможливість досягти цілей та відрізати постачання міста.

На Покровському напрямку ситуація напружена. Проте ворог стикається з контратаками українських військових. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Загальна ситуація напружена, особливо Покровський напрямок, Куп'янський напрямок. На низці напрямків ворог використовує те, що підмерзла земля, вода для того, щоб перекидати власні сили там, де раніше це складало певні проблеми,

- сказав Трегубов.

Але за його словами, загалом українські війська дають ефективну відсіч, в тому числі на тих напрямках, які противник вважає для себе пріоритетними.

Зокрема на Покровському напрямку, де він останнім часом концентрує всі свої сили та зусилля, але тим не менше стикається в тому числі з контратаками українських військ та має певні не успіхи,

- заявив Трегубов.

На запитання, на скільки активно відбувається перегрупування росіян в районі Покровська, Трегубов відповів: "Доволі активно, але очевидно, що це пов'язано з тим, що їм не вдається досягти першопочаткових цілей, не вдається пройти та ефективно відрізати українське постачання міста з заходу. Тому реагуючи на це вони змушені перебудовувати власні сили, перекидати додаткові підрозділи й організовувати нові наступи на невеликій ділянці, на невеликому напрямку на захід від самого міста".

Доповнення

17 лютого Трегубов повідомляв, що на Покровському напрямку йдуть дуже активні бої, але останнім часом росіяни там отримують більше проблем, ніж вони на те сподівалися.

14 лютого Президент Володимир Зеленський заявляв, що на Покровському напрямку у Сил оборони останніми днями ситуація краща.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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