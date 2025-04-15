Ситуация на фронте: 58 столкновений, россияне активно атакуют на Покровском и Торецком направлениях
Киев • УНН
На фронте произошло 58 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Торецком направлениях. Враг потерял более 11 тыс. единиц военной техники с начала года.
В настоящее время на фронте произошло 58 боевых столкновений. На Покровском направлении российские захватчики предприняли 17 попыток вытеснить украинских защитников, а на Торецком направлении - 12 боестолкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
На Купянском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, один бой еще продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак на позиции украинцев вблизи Новомихайловки, Надежды и в направлении Зеленой Долины и Григоровки. Четыре из них еще продолжаются.
Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении. Успешно отбиты три вражеские атаки.
На Краматорском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районе Ступочек.
На Торецком направлении 12 боестолкновений завершены, еще два штурмовых действия врага продолжаются. Противник пытается продвигаться вперед в районах Дачного, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 17 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Троицкое, Богдановка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе населенных пунктов Константинополь, Привольное, Вольное Поле и в направлении Отрадного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подвергся Новополь.
На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиаракетами по Гуляйполю и Малиновке.
На Ореховском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Каменского. Враг нанес авиаудар по Новоданиловке.
На Приднепровском направлении захватчики один раз пытались продвигаться к позициям украинских подразделений, получили отпор.
На Курском направлении с начала суток произошло четыре боя. Кроме того, враг нанес 18 авиационных ударов, сбросив 37 управляемых бомб, и совершил 162 артиллерийских обстрела.
На остальных направлениях — без особых изменений, резюмировали в Генштабе.
С начала года враг потерял более 11 тыс. единиц военной техники - Сырский14.04.25, 16:17 • 5952 просмотра