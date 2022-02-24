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15 марта, 19:03 • 96050 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126932 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115292 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109542 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100434 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96355 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Ситуация на Донбассе: Счастье под полным контролем украинских войск, попытку прорыва возле Пищевика - отбили

Киев • УНН

 • 204319 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Населенный пункт Счастье находится под контролем наших защитников. В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Детали

Как сообщили в пресс-центре, по состоянию на 18.00 со стороны Вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва русских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника.

Населенный пункт Счастье находится под контролем наших защитников.

Комбинированные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам, добавили в пресс-центре.

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Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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