Ситуация на Донбассе: Счастье под полным контролем украинских войск, попытку прорыва возле Пищевика - отбили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Населенный пункт Счастье находится под контролем наших защитников. В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва российских оккупационных войск завершилась неудачей, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Детали
Как сообщили в пресс-центре, по состоянию на 18.00 со стороны Вооруженных сил РФ продолжаются обстрелы вдоль всей линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.
В районе населенного пункта Пищевик попытка прорыва русских оккупационных войск завершилась неудачей. Враг отступил с потерями. Украинские военнослужащие уничтожили 4 танка противника.
Населенный пункт Счастье находится под контролем наших защитников.
Комбинированные силы уверенно удерживают свои позиции и дают достойный отпор захватчикам, добавили в пресс-центре.
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Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
На всей территории Украины ввели военное положение.