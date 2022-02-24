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Ситуація на Донбасі: Щастя під повним контролем українських військ, спробу прориву біля Пищевика - відбили

Ситуація на Донбасі: Щастя під повним контролем українських військ, спробу прориву біля Пищевика - відбили

Київ • УНН

 • 204319 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників. В районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Як повідомили у пресцентрі, станом на 18.00 з боку збройних сил РФ тривають обстріли вздовж всіє лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

У районі населеного пункту Пищевик спроба прориву російських окупаційних військ завершилася невдачею. Ворог відступив з втратами. Українські військовослужбовці знищили 4 танки противника.

Населений пункт Щастя знаходиться під контролем наших захисників.

Об’єднані сил впевнено утримують власні позиції та дають гідну відсіч загарбникам, додали у пресцентрі.

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Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

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