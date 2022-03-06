Ситуация на Донбассе: оккупанты повредили магистральный газопровод, регион вскоре останется без газа

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15 марта, 19:03 • 76119 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118559 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111919 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106521 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92365 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91630 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80235 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Киев • УНН

 • 110627 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Во время обстрелов оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь. Все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа, сообщил Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что для того, чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛВУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара.

В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа.

Дальше без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.

Добавим

В Мариуполе российские оккупанты оборвали вторую попытку “зеленого” коридора для мирных граждан. Рашисты обстреливают места, по которым должны были бы выходить люди.

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