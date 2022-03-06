Ситуация на Донбассе: оккупанты повредили магистральный газопровод, регион вскоре останется без газа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Во время обстрелов оккупанты повредили магистральный газопровод Донецк-Мариуполь. Все населенные пункты от Угледара до Бердянска вскоре останутся без газа, сообщил Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что для того, чтобы устранить неконтролируемую утечку природного газа, специалисты Краматорского ЛВУМГ ООО "Оператор ГТС Украины" перекрыли крановый узел на указанном газопроводе в районе Угледара.
В настоящее время давление в газопроводе снижается, газа хватит примерно на 3 часа.
Дальше без газа останутся населенные пункты от Угледара до Бердянска.
Добавим
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