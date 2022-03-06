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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Ситуація на Донбасі: окупанти пошкодили магістральний газопровід, регіон невдовзі залишиться без газу

Ситуація на Донбасі: окупанти пошкодили магістральний газопровід, регіон невдовзі залишиться без газу

Київ • УНН

 • 110634 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Під час обстрілів окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь. Усі населені пункти від Вугледару до Бердянська невдовзі залишаться без газу, повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.

Деталі

Наголошується, що для того, щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.

На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години.

Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.

Додамо

В Маріуполі російські окупанти обірвали другу спробу “зеленого” коридору для цивільних громадян. Рашисти обстрілюють місця, по яких мали б виходити люди.

Українські Національні Новини

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