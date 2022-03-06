Ситуація на Донбасі: окупанти пошкодили магістральний газопровід, регіон невдовзі залишиться без газу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Під час обстрілів окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь. Усі населені пункти від Вугледару до Бердянська невдовзі залишаться без газу, повідомив Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише УНН.
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Наголошується, що для того, щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.
На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години.
Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська.
Додамо
В Маріуполі російські окупанти обірвали другу спробу “зеленого” коридору для цивільних громадян. Рашисти обстрілюють місця, по яких мали б виходити люди.