Ситуация на Донбассе: один боевик уничтожен и два - ранены

"В течение текущих суток противник совершил три провокационные обстрелы наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра - в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

"Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Ответным огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, заверили в ООС.

Напомним, с начала суток в зоне ООС зафиксировано два вражеских обстрела.