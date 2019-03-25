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Ситуация на Донбассе: один боевик уничтожен и два - ранены

Киев • УНН

 • 10613 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. На Донбассе в течение текущих суток боевики совершили три провокационные обстрелы позиций ООС в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Ответным огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Ситуация на Донбассе: один боевик уничтожен и два - ранены

"В течение текущих суток противник совершил три провокационные обстрелы наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра - в районе села Крымское; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новотошковское; из стрелкового оружия - вблизи поселка Луганское", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

"Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Ответным огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, заверили в ООС.

Напомним, с начала суток в зоне ООС зафиксировано два вражеских обстрела.

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