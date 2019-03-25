Ситуація на Донбасі: одного бойовика знищено і двох - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Донбасі протягом поточної доби бойовики здійснили три провокаційні обстріли позицій ООС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Вогнем у відповідь знищено одного та поранено двох окупантів, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби противник здійснив три провокаційні обстріли наших позицій у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів 82-го калібру – у районі села Кримське;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Новотошківське; зі стрілецької зброї – поблизу селища Луганське", - йдеться у повідомленні.
За даними прес-центру, внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил були поранені.
"Підрозділи, що обороняються, адекватною відповіддю змусили противника припинити обстріл. Вогнем у відповідь знищено одного та поранено двох окупантів", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, запевнили в ООС.
Нагадаємо, з початку доби у зоні ООС зафіксовано два ворожих обстріли.