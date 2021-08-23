Ситуация на Донбассе: боевики совершили три обстрелы, зафиксировано вражеский беспилотник

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня по состоянию на 17 часов зафиксировано три нарушения режима прекращения огня и пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10", передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

Цитата

“Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. По состоянию на 17 часов, 23 августа, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.

Детали

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации с помощью БПЛА типа “квадрокоптер” осуществили дистанционное минирование территории.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

Добавим

Среди украинцев военных боевых потерь в результате вражеского огня нет.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Напомним

За прошедшие сутки, 22 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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