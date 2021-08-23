Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили три обстріли, зафіксовано ворожий безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні станом на 17 годину зафіксовано три порушення режиму припинення вогню та проліт ворожого безпілотника типу “Орлан-10”, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
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"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Станом на 17 годину, 23 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації за допомогою БПЛА типу «квадрокоптер» здійснили дистанційне мінування території.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Додамо
Серед українських військових бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає.
На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 22 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.