Ситуация на Донбассе: боевики совершили 6 обстрелов, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. С начала суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Один военный получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Указано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды у населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем, вблизи Луганского - из минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем, и неподалеку от Южного - из подствольного гранатомета.
Еще один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.
"Сегодня, 10 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в пресс-службе.
Напомним, возле позиций Объединенных сил взорвался вражеский беспилотник.