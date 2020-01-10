Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 6 обстрілів, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Від початку доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий отримав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об’єднаних сил: тричі біля населеного пункту Оріхове — з артилерійських систем калібру 122 мм (14 снарядів), мінометів калібру 120 мм (19 мін), мінометів калібру 82 мм (4 міни) та гранатометів різних систем, поблизу Луганського — з мінометів калібру 82 мм (4 міни) та гранатометів різних систем, та неподалік Південного — з підствольного гранатомету.
Ще один обстріл позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” — неподалік Мар’їнки — з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї.
“Сьогодні, 10 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, біля позицій Об’єднаних сил вибухнув ворожий безпілотник.