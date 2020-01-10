Біля позицій Об'єднаних сил вибухнув ворожий безпілотник: з'явилась інформація про втрати
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Учора, 9 січня, внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу позицій Об'єднаних сил один український захисник отримав множинні осколкові поранення та ще двоє зазнали акубаротравм. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.
“За уточненими даними, бойові втрати Об’єднаних сил за минулу добу, 9 січня, становили 5 військовослужбовців. Поранень та бойових травм зазнали четверо з них. Один воїн, на превеликий жаль, загинув”, — сказано у повідомленні.
Факт поранення трьох військовослужбовців було підтверджено після з’ясування всіх обставин події. Так, стало відомо, що внаслідок вибуху ворожого БПЛА поблизу наших позицій один український захисник отримав множинні осколкові поранення та ще двоє зазнали акубаротравм.
Зараз поранені військові знаходяться у військово-лікувальних закладах, де їм надається кваліфікована медична допомога.
Нагадаємо, 9 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.