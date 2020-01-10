ООС: бойовики шість разів обстріляли українські позиції, один боєць загинув, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. 9 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
П'ять обстрілів по позиціям Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу Павлополя – зі стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік з Невельським – з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;
поряд з Пісками – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля Красногорівки – зі стрілецької зброї.
Також з автоматичних гранатометів та ручних протитанкових гранатометів противник відкривав вогонь по нашим позиціям поблизу населеного пункту Хутір Вільний, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Вчора, 9 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення.
З початку цієї доби, 10 січня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників поряд з Мар'їнкою, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, біля Азовського узбережжя корабель ФСБ Росії збирав розвідувальні дані.