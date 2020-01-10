ООС: боевики шесть раз обстреляли украинские позиции, один боец погиб, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. 9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Пять обстрелов по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
вблизи Павлополя - из стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Водяное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Невельского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;
рядом с Песками - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
у Красногоровки - из стрелкового оружия.
Также из автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов противник открывал огонь по нашим позициям близ населенного пункта Хутор Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Вчера, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
С начала этих суток, 10 января, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям украинских защитников рядом с Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, у Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведывательные данные.