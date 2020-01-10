Возле позиций Объединенных сил взорвался вражеский беспилотник: появилась информация о потерях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Вчера, 9 января, в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи позиций Объединенных сил один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.
Факт ранения троих военнослужащих было подтверждено после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.
Сейчас раненные военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Напомним, 9 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.