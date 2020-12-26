Ситуация на Донбассе: боевики только раз нарушили "тишину"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
“В течение текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Восток“, недалеко от населенного пункта Березово, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия”, - говорится в повдиомленни.
По данным пресс-центра, “выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, потому огонь они не открывали”.
“Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники находятся наготове к вероятным коварным и провокационным действий врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы предоставить адекватный ответ”, — говорится в сообщении.
В пресс-центре также добавили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.