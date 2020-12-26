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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Ситуация на Донбассе: боевики только раз нарушили "тишину"

Киев • УНН

 • 12683 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. В течение текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.

Ситуация на Донбассе: боевики только раз нарушили "тишину"

“В течение текущих суток, 26 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вечером, в районе ответственности оперативно-тактической группировки ”Восток“, недалеко от населенного пункта Березово, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия”, - говорится в повдиомленни.

По данным пресс-центра, “выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, потому огонь они не открывали”.

“Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские защитники находятся наготове к вероятным коварным и провокационным действий врага и в случае угрозы жизни или здоровью, готовы предоставить адекватный ответ”, — говорится в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

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