На Донбасі усі обстріли за минулу добу фіксували на Приазов’ї — ООС

“Протягом минулої доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Так, всі порушення було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов’ї. Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обстрілів ніхто з мирних мешканців не постраждав.

“На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — зазначили в штабі ООС.