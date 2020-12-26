На Донбассе все обстрелы за минувшие сутки фиксировали на Приазовье — ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На Донбассе с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“За прошедшие сутки, 25 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Так, все нарушения были отмечены неподалеку Водяного, что на Приазовье. Здесь враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время обстрелов никто из мирных жителей не пострадал.
“На многочисленные обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащие дали противнику адекватный ответ. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было”, — отметили в штабе ООС.